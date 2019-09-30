"Хозяевами станут несколько олигархических кланов" - ВО "Свобода" выступает против продажи земли

Заявление Всеукраинского объединения "Свобода" по поводу запрета продажи земли сельскохозяйственного назначения

ВО "Свобода" выступает категорически против плана президента Украины Владимира Зеленского и фракции "Слуги народа" в Верховной Раде открыть "рынок земли", что предусмотрено в законопроекте № 2178 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, который 25 сентября 2019 года Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в парламент.

ВО "Свобода" выступает против продажи земли

Множество публичных заявлений, расширенных совещаний, проведенных форумов, тематических телевизионных ток-шоу, которые в последнее время увидели и услышали украинцы, подчинены одной задаче нынешней власти: укачать в сладких убеждениях украинцев, что торговля украинской землей будет происходить исключительно в интересах "малого и среднего фермера". В ход идут различные манипуляции: и о якобы миллиардах, которыми будет наполнен бюджет, и по обеспечению владельцев земли, которые ее лишатся, и о программах, предусмотренных для защиты украинских фермеров. Но достаточно прочитать правительственный законопроект, чтобы убедиться: все сила государственной пропаганды пока брошена на то, чтобы продать украинскую землю иностранцам (через формулу продажи "юридическим лицам - резидентам Украины").

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На самом деле, суть этой "аграрной реформы" подобная ваучерной приватизации предприятий украинской промышленности. Когда все граждане Украины, которые имеют на руках бумажки с надписью "ваучер", якобы становятся собственниками, но фактическими хозяевами промышленности стали несколько олигархических кланов. С "рынком земли" будет аналогично: номинально - все совладельцы, а фактически владельцами украинской земли станут местные олигархи и иностранные компании.

"Свобода" отмечает: сельскохозяйственная земля - ​​это не просто привлекательный объект для инвестиций. Для украинской нации - это единственный стратегический ресурс, который не подлежит восстановлению, является репродуктивным условием жизнеспособности и сохранения генофонда украинской нации, от которого зависит продовольственная безопасность и экономическая роль Украины в мире.

Нашему государству принадлежит значительная часть мировых запасов черноземов, стоимость которой в условиях постоянного роста дефицита продовольствия на глобальном уровне трудно переоценить. Узаконивание торговли землей сельскохозяйственного назначения - это прямая угроза для ее отчуждения в пользу олигархического или иностранного капитала и превращения Украины в сырьевую колонию, в которой украинцы окажутся в статусе наемников "на нашей не своей земле", а государство потеряет влияние на внутренний продовольственный рынок.

ВО "Свобода" выступает против продажи земли

Согласно статьям 13 и 14 Конституции Украины, земля является объектом права собственности Украинского народа и основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства. Никто не может лишить украинский народ его основного национального богатства.

Исходя из системного взгляда на положения статей 1, 2, 3, 5, 13, 14, 41, 66 Конституции Украины, распоряжения правом собственности на землю, особенно сельскохозяйственного назначения как репродуктивного базиса, может быть ограничено в интересах общества и для сохранения сферы жизнеобеспечения грядущим поколением украинского народа. И такое понимание относительно ограничения права собственности на землю в интересах общества является во всем цивилизованном мире, в частности в Канаде, Польше, Франции, Венгрии, Израиле и других странах.

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Украинская земля обильно скроплена кровью многих поколений наших Героев, за нее боролись и отдавали свои жизни десятки миллионов украинцев. И сегодня на Донбассе новейшие Герои Украины ценой своих жизней защищают украинскую землю от московского агрессора. Поэтому мы, как часть украинской нации, всех - "и мертвых, и живых, и нерожденных" - не имеем морального права распродать достояние нации, за которое боролись поколения украинцев и которое мы должны передать в наследство нашим потомкам.

Учитывая изложенное, ВО "Свобода" требует от Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров:

1. Гарантировать право частной собственности на приусадебные земельные участки, земли сельскохозяйственного назначения, полученные во время распаивания, полученные по наследству, подаренные или уступлены прямыми родственниками и те, что находятся под жилыми домами и другой недвижимостью.

2. Запретить в Украине торговлю землей сельскохозяйственного назначения. Предоставлять ее в долгосрочное владение украинским гражданам с правом семейного наследования.

3. Разрешить лицам, которые законным способом приобрели право собственности на земли сельскохозяйственного назначения, осуществлять передачу своей земельной собственности прямым родственникам или продавать только государству. Не позволять право собственности на землю иностранцам и лицам без гражданства.

4. Создать государственный земельный банк. Разработать и обеспечить действенную реализацию государственных программ: программы стимулирования развития кооперативов и семейных фермерских хозяйств; программы содействия производству сельскохозяйственной техники с постепенным таможенным ограничением импорта техники, аналоги которой производятся в Украине.

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент. "Украинская земля должна покупаться только украинскими гражданами и компаниями. Единственное исключение, которое содержится в законе - иностранцы могут унаследовать ее", сказал премьер-министр Алексей Гончарук.