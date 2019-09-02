Хорошковский работает у Зеленского - СМИ

Бывший соратник Януковича Хорошковский работает в Офисе президента Зеленского, пишут СМИ.

Валерий Хорошковский, занимавший в правительстве Виктора Януковича должность министра экономики, получил кабинет в Офисе президента Владимира Зеленского.

Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Хорошковского также имеет официальный пропуск, а в выделенном ему помещении сейчас идет ремонт. В то же время пока не ясно, чем именно он будет заниматься на Банковой.

Валерий Хорошковский - бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Януковича и министра финансов в правительстве Азарова, возглавлял Государственную таможенную службу при президенте Ющенко. Во время президентства Януковича возглавлял СБУ.

В 2014 году Хорошковский пытался вернуться в политику. Баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин создает службу по американскому образцу

Офис президента не будет переезжать из помещения на улице Банковой. Об этом заявил руководитель ОП Андрей Богдан.