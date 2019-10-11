Хорошковский из эры Януковича ездил в Офис Зеленского - "Схемы"

За время президентства Зеленского Хорошковский 6 раз летал в Киев. ФОТО: Администрация президента

Экс-глава СБУ, министр финансов в правительстве Николая Азарова Валерий Хорошковский ездил в Офис президента Владимира Зеленского на улицу Банковую. Публично он не появлялся 5 лет.

Его присутствие зафиксировали журналисты-расследователи программы "Схемы".

30 сентября Хорошковский прилетел из Лондона в Киев одним из самых дорогих частных самолетов Falcon 7x. Вместе с ним прилетел его давний соратник, экс-совладелец "Квартала 95", который в 2018-м получил должность в российском "Сбербанка" в Украине - Ярослав Порохняк.

На следующий день кортеж Хорошковского двигался Обуховской трассе, а потом свернул в Офис президента.

За время президентства Зеленского он 6 раз летал в Киев. В последний раз - 9 октября. За последние 3 года пятого президента Петра Порошенко на должности Хорошковский дважды летал в Украину.

"Взамен самолет "Фалькон" с именным гербом Хорошковского регулярно посещал Москву. Только в этом году был там 4 раза. А за последние 3 года суммарно 16 раз. Об этом свидетельствуют данные открытого онлайн-сервиса отслеживания воздушных судов Plane Finder", - отмечают журналисты.

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В Украине Хорошковский курирует работу росбанков, добавляют они.

"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю. У него был один очень серьезный вопрос - и этот очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали. Я не могу пока сказать, какой - если можно. Никакой должности не может быть. Он не является моим советником, он не влияет на мою команду. Встреча касалась - вы со временем будете знать, по поводу чего происходила эта встреча, когда мы с вами увидим ее результат. Эта встреча - ни о должности, ни о каких-то теневых договоренностях. Это нас не интересует. Встреча была личная ", - ответил Зеленский на вопрос по Хорошковского на пресс-марафоне 10 октября.

Сам Хорошковский дал примерно такой же ответ журналистам: "Я думаю, что вам будет это (причины визита в ОП. - Gazeta.ua) известно позже".

"Я бизнесом и не перестаю заниматься на протяжении последних этих 7 лет. А относительно того, что я вернулся, так я возвращался и раньше. У меня есть очень много сфер интересов, в том числе и за рубежом, поэтому я как приезжал, так и буду приезжать, как уезжал, так и буду уезжать ", - сказал экс-политик.

В 2011-м журнал "Фокус" оценил состояние Хорошковского в$ 430,1 млн. Он занял 42-е место в их рейтинге.