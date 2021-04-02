"Хомчака слушали 10 минут. Файеры и двери обсуждали 1,5 часа" - Зеленский получил жесткую критику

У президента по Конституции есть набор содержательных полномочий, напоминает Сергей Рахманин. Фото: Getty Images

Президент по полномочиям - это не перерезание ленточек и не "Большая стройка". Об этом сказал народный депутат от "Голоса", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в эфире телеканала "1+1".

"Когда мы говорим о Зеленском образца 2019 года, он был в политике ребенком. Это не оскорбление, а констатация факта. Сейчас он - подросток. Знание, что президент - это не просто порядочный человек, а для того, чтобы прекратить войну, недостаточно просто прекратить стрелять - этим знанием он обогатился только 2 года спустя. Жаль. Если бы он над этими вещами задумывался перед тем, как стать президентом, возможно, немного бы что-то изменилось.

Но давайте оценивать его (Зеленского. - Gazeta.ua) с реальными вещами. Потому что президент - это не перерезание ленточек, не "Большая стройка", это не "борьба с бедностью". Давайте Конституцию откроем.

У него есть целый набор содержательных полномочий. Первое - он верховный главнокомандующий и председатель СНБО. Недавно Верховная Рада собралась на 3 внеочередных заседания. Одно из них было посвящено абсолютно важной теме - обострению на фронте и возможной эскалации войны. Знаете, как долго мы слушали главковерха Вооруженных сил? 10 минут. Файеры и двери обсуждали полтора часа.

Вопрос масштаба и совместимости проблем, умение реагировать, какая проблема является настоящей, а какая выдуманной. Есть правоохранительные органы - пусть работают. Но послушать полтора часа надо было Хомчака. И получить возможность задать ему вопросы", - сказал парламентарий.

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"Есть риск. Очень бы не хотелось, чтобы это произошло. Чтобы Совет национальной безопасности не превратился в генератор случайных решений или еще один "бешеный принтер". Потому что он должен заниматься теми вещами, которые на самом деле важны.

Искренне надеюсь, что он будет обсуждать вопрос, который сегодня обсуждают все, даже в Вашингтоне, которому мы уже надоели. Вопрос возможной эскалации вооруженного конфликта.

Очень надеюсь, что наконец президент, и это его прямая обязанность, наведет порядок в системе оборонных закупок, которая провалена", - заявил Рахманин.

"Второй момент. Очень важная функция президента - он является гарантом Конституции. У меня вопросов к Тупицкому, наверное, больше, чем у Зеленского. Но когда указом президента вопреки по меньшей мере 4 статьям Конституции снимается с должности судья Конституционного суда - это означает нарушение Конституции", - сказал депутат.

2 года назад в Украине состоялся 1-й тур президентских выборов. Лидером был нынешний президент Владимир Зеленский. Его поддержали 30,24% избирателей. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.