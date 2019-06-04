Холодницкий рассказал о встрече с Зеленским

Встреча состоялась 31 мая. Фото: president.gov.ua

Руководитель САП Назар Холодницкий и директор НАБУ Артем Сытник имели ознакомительную встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Холодницкий рассказал в эфире телеканала "Прямой".

"Договоренностей как таковых не было. Была первая ознакомительная встреча. Были слова о том, что есть поддержка независимости антикоррупционных органов без разделения на НАБУ, САП и другие. Были слова поддержки в том, что нужен результат... Никаких угроз и указаний о том, кого сажать, кого не надо...

Было предложение о том, что за три месяца мы должны показать новые результаты. Вопрос в том, что человек понимает под результатами. Для меня это приговоры, реальные наказания. Для меня не является результатом проведение какого-то обыска", - сказал Холодницкий.

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В конце мая пресс-служба президента Владимира Зеленского сообщила о встрече с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким. Глава государства дал антикоррупционерам 3 месяца для демонстрации способности органов.