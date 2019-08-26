"Хочу - в Сен-Тропе, хочу - в Пески", - Богдан обозвал журналистов

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан прокомментировал свою поездку на свадьбу в Сен-Тропе, о которой сообщили журналисты.

"Парахоботикы узбагойтесь.

В свободное от работы время, куда хочу туда еду, -

Хочу на свадьбу в Сан Тропе

Хочу на фронт в Пески

Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - говорится в его заметке в Facebook.

Богдан опубликовал фото, где он в Песках. Там держит в руках автомат.

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Ранее журналисты сообщали, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан и киевский застройщик Андрей Ваврыш три дня, в том числе День Независимости Украины, провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.