Хочешь идти в нардепы - плати 41 тыс. грн: ЦИК назвала залоги на выборах

Партия должна внести 4 млн грн залога, говорят в ЦИК.

Центральная избирательная комиссия открыла счет для денежного залога кандидатов в народные депутаты.

Партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, должна внести 4 млн 173 тыс. грн.

Чтобы стать кандидатом в одномандатном округе надо внести 41 тыс. 730 грн.

Ранее ЦИК заявляла, что не успеет напечатать бюллетени в парламентских выборах 21 июля при действующей системе государственных закупок.

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В пятницу, 24 мая, в Украине официально стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду, назначенных на 21 июля.