"Х*й им в ж*пу" - "слугу народа" поймали на переписке

Во время первого заседания Вехровной Совета 9-го созыва нардеп от партии "Слуга народу" Михаил Радуцкий вел переписку о кандидатах на пост министра здравоохранения.

В ней нардеп применил ненормативную лексику.

Фото сделать журналисты Цензор.нет

Радуцкий называет Зоряну Черненко "своим человеком" и резко высказывается о возможном назначении Ульяны Супрун.

"Мой человек! Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.

"А то все п*здят, что Супрун", - ответил собеседник.

"Х*й им в ж*пу!", - отреагировал Радуцкий.

Автор: censor.net.ua

Автор: censor.net.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депутаты избрали главу Верховной Рады

Сегодня состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине. Впервые в истории Украины одна партия получила большинство мест в парламенте. "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками набрала 254 места. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли в ВР 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.