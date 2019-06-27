Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах

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Украинцы ждут надлежащую реакцию правоохранительных органов относительно хищения бюджетных средств в оборонно-промышленном комплексе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании СНБО в четверг.

"Когда мы с вами смотрели журналистские расследования о коррупции в оборонной сфере, вместе с нами их смотрели наши бойцы и их родственники.

Если выявленные нарушения вызывают невероятное возмущение у нас, давайте попробуем почувствовать, как на это реагируют они. Я смотреть на эту ситуацию глазами тех, кто защищает Украину", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, те, кто воровал в армии, должны быть наказаны.

"Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", - продолжил президент.

"Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично обладали. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать", - заявил Зеленский.

В совещании под председательством президента приняли участие генеральный прокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба - главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, в.и. о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие представители силовых ведомств.

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