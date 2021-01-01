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пятница, 01 января 2021 16:57

Харьковский горсовет просит назначить новые выборы мэра

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Харьковский горсовет просит назначить новые выборы мэра
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря. Фото: Facebook

Секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с просьбой назначить новые выборы мэра Харькова.

Победитель недавних выборов Геннадий Кернес умер от осложнений коронавируса, 23 декабря его похоронили, сообщает АТН.

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"Мы сделали все в установленном законом порядке", - отметил он.

Накануне юристы горсовета подготовили соответствующее обращение, Терехов подписал и 1 января направил в парламент.

Ночью 17 декабря умер мэр Харькова Геннадий Кернес. В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура.

Кернес занимал должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него было подтверждено Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября был было госпитализировали в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезли самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику Charité.

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