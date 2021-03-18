Харьковские соглашения будут денонсированы - спикер

Рада собирается денонсировать Харьковские соглашения. Фото: Украинская правда

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил возможность поддержки парламентом денонсации Харьковских соглашений о пребывании российского флота в Крыму.

Народные депутаты с высокой вероятностью поддержат это предложение, он рассказал в интервью "5 каналу".

Странно, что Харьковские соглашения еще действуют, несмотря на российскую оккупацию Крыма.

"Я думаю, что законопроект о денонсации совершенно спокойно может быть рассмотрен в стенах Верховной рады, потому что фактически Россия оккупировала Крым, поэтому странно, что этот документ сохраняется в виде законодательного акта", - сказал он.

Разумков добавил, что нардепы во время рассмотрения этого вопроса будут исходить только из действующего законодательства и регламента.

"Решение будет принимать зал ВР. Для этого необходимо 226 голосов. Мне кажется, что по состоянию на сегодня есть большая вероятность, что необходимое количество голосов будет набрано", - добавил глава парламента.

Сейчас этот документ на рассмотрении в профильном парламентском комитете.

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Харьковские соглашения предусматривали продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.