ГУД возглавил человек нардепа из "Слуги народа"

Отец его жены - один из руководителей шоу "Лига смеха" Наум Баруля. ФОТО: Газета "День"

Государственное управление делами возглавил человек будущего народного депутата от партии "Слуга народа" Ирины Борзов - Сергей Борзов.

Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский.

Борзов будет занимать должность в течение 5 лет.

Его жена Ирина Борзова - кандидат-мажоритарник в Верховную Раду по 14 округу. Отец его жены - один из руководителей шоу "Лига смеха" Наум Баруля. Отец с дочерью обладают ООО "Профиль-Н", зарегистрированным в крымском Судаке, отмечает "Украинская правда". Оно занимается "деятельностью ресторанов". Медиа отмечает, что за бухгалтерской отчетностью компании, ее прибыль на оккупированных территориях с 2014 года постоянно росла. В 2017 компания заплатила около 275,4 тысячи рублей налогов и взносов.

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До назначения Борзов был временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами.