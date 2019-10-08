Грымчаку продлили арест

Печерский районный суд города Киева оставил экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака под стражей еще на месяц.

Об этом сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш, сообщает УНН

"Суд оставил Грымчака под стражей на месяц, до 14 ноября", - сказала она.

Экс-чиновник находится в СИЗО.

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14 августа Юрия Грымчака задержала в столице Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро. Якобы требовал $1,1 млн взятки от компании за влияние на Верховный суд и чиновников министерств культуры и юстиции, Киевской горгосадминистрации и Украинского государственного института культурного наследия для принятия необходимых решений.

Речь шла о взыскании через суд долга с другого предприятия и разрешение на строительство в Киеве.