Грымчака не выпустили из-под стражи

Юрий Гримчак останется в СИЗО. Фото: РБК

Бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака оставили под стражей.

Такое решение вынес апелляционный суд Черниговской области, сообщает Укринформ.

"Решение суда предыдущей инстанции в отношении Юрия Грымчака оставлено без изменений", - сказали в Службе судебных приставов апелляционного суда.

Суд рассматривал апелляционную жалобу по применению меры пресечения в отношении Грымчака. Его взяли под арест сроком на 60 дней с правом внесения залога в размере 6 млн грн. Он находится в Черниговском СИЗО.

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Жена арестованного Юлия Гримчак написала в Facebook, что на суд ее мужа привели 10 охранников из Нацгвардии. Сам Грымчак не сидел рядом с адвокатом, а был в клетке.

14 августа Грымчака задержала в столице Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро. Якобы требовал $1,1 млн (28 млн грн - Gazeta.ua) взятки от компании за влияние на Верховный суд и чиновников министерств культуры и юстиции, Киевской горгосадминистрации и Украинского государственного института культурного наследия для принятия необходимых решений. Речь шла о взыскании через суд долга с другого предприятия и разрешение на строительство в Киеве.