Грузинский телеведущий, который обматерил Путина, может вернуться к работе

Грузинский телеведущий может вернуться к работе. Фото: Рустави-2

Новый генеральный директор телекомпании Рустави-2 Паата Салия считает, что журналист Георгий Габуния, которого на два месяца отстранили от работы за брань в адрес Путина в прямом эфире, сможет вернуться к работе.

"Новый генеральный директор телекомпании Рустави-2 Паата Салия считает, что отстраненный на два месяца от работы скандально известный журналист Георгий Габуния после окончания дисциплинарного наказания сможет вернуться к исполнению своих служебных обязанностей", - сообщает Интерфакс.

На встрече с коллективом Рустави-2 Салия отметил, что новый владелец канала Кибар Халваши не намерен вмешиваться в редакционную политику телеканала.

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Ведущий авторской программы на "Рустави-2" Георгий Габуния в прямом эфире обратился к Путину на русском языке, использовав нецензурные выражения. Первые лица Грузии расценили поступок журналиста как "провокационный акт" и "попытку дестабилизации".