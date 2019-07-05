Группа ТІК переметнулась к Гройсману

Группа "ТІК", которая поддерживала Петра Порошенко на выборах президента, начала агитировать за партию премьера Владимира Гройсмана.

Об этом сообщают в движении "Чесно"

29 июня группа выступала в Диканьке Полтавской области в поддержку кандидата-мажоритарщика, самовыдвиженца Олега Кулинича.

А уже на следующий день "ТІК" был в Винницкой области, где пел в райцентре Ильинке. На этот раз - в поддержку "Українська стратегія Гройсмана". За эту же партию "ТІК" агитировал пением 2 июля в Тульчине, а 3 июля выступал в Бершаде.

Автор: Facebook-страница Ильинецкой городской объединенной территориальной общины.

Партия премьера периодически организует бесплатные концерты. Так 30 июня группа "Пан Карпо" выступала в Крыжополе, а 2 июля - в селе Самгородок Калиновского района Винницкой области, сообщают активисты.

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На президентских выборах "ТІК" выпустил клип, в котором высмеивал кандидатов - Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.