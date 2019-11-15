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пятница, 15 ноября 2019 16:10

Группа прокуроров Кулика передала суд обвинительный акт в отношении Бакулина – СМИ

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Группа прокуроров Генеральной прокуратуры во главе с Константином Куликом передала в Печерский районный суд обвинительный акт в отношении бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" и экс-нардепа Евгения Бакулина.

Об этом сообщило издание "КП в Украине" и опубликовало фото письма, к которому, как сказано в документе, прилагается обвинительный акт.

Автор: kp.ua
 

С марта 2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз України". Впоследствии избран народным депутатом VIII созыва.

По версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011 года закупили буровые установки по завышенной цене, в процессе закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, среди причастных к схеме назвал Бакулина.

Буровые установки получили неофициальное название "вышки Бойко" по имени министра энергетики Юрия Бойко, при содействии которого состоялась сделка. Украина заплатила за установки в два раза больше цены производителя. Платформы остались в Крыму и были экспроприированы вместе с "Черноморнефтегазом" Россией после аннексии полуострова.

16 февраля 2018 года на тот момент генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на привлечение Бакулина к уголовной ответственности и задержание. 15 марта Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности Бакулина.

Спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщала, что Бакулин три года находится в РФ. Сам экс-нардеп заявлял регламентному комитету Рады, что пребывает на лечении.

4 июля 2018 года его второй раз объявили в международный розыск. Первый раз это произошло в апреле того же года.

Печерский райсуд Киева 9 сентября 2019 года удовлетворил ходатайство прокуратуры о проведении в отношении Бакулина специального (заочного) досудебного расследования.

Гордон
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15
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