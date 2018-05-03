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четверг, 03 мая 2018 13:20

Группа "Першого грудня": Автокефалия ускорит процесс освобождения из-под диктата Москвы

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Группа &quot;Першого грудня&quot;: Автокефалия ускорит процесс освобождения из-под диктата Москвы
Инициативная группа "Першого грудня" обращается к гражданскому обществу с призывом поддержать создание Украинской поместной православной церкви. "Пришло время не только мечтать, но и действовать. История и правда на нашей стороне"

Автокефалия Православной церкви Украины необходима, чтобы освободиться от церковного диктата Москвы.

Так считают участники Инициативной группы "Першого грудня". Они направили соответствующее письмо Вселенскому патриарху Варфоломею.

"Инициативная группа "Першого грудня", созданная в 2011 году и состоящая из людей разных религиозных убеждений и традиций, поддерживает обращение президента Украины и постановление Верховной Рады с просьбой к Вселенскому патриарху Варфоломею предоставить томос об автокефалии Православной церкви в Украине", - говорится в заявлении.

Группа "Першого грудня" рассматривает этот вопрос как "фактор духовной безопасности и национально-государственной перспективы Украины", - и подчеркивает, что автокефалия ускорит процесс освобождения украинского православия из-под церковного диктата Москвы.

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Русская Православная церковь превратилась в партнера спецслужб России, которая ведет войну против Украины, аннексировала Крым и поддерживает непрерывные действия российско-террористических вооруженных формирований на Донбассе, - заявляют украинские интеллектуалы.

"Сложилась парадоксальная ситуация: на территории Украины действует церковная структура, фактически подчинена РПЦ, а две украинские православные церкви (УПЦ КП и УАПЦ) считаются "неканоническими", такими, что якобы не имеют права быть самостоятельными, выбирать патриарха и на равных общаться с сестринскими Церквями независимых стран", - объясняют участники Группы.

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Инициативная группа "Першого грудня" считает эту ситуацию абсолютно неприемлемой и надеется на скорейшее предоставление Православной церкви в Украине автокефалии.

Группа обращается к гражданскому обществу с призывом поддержать усилия Украинского государства и деятелей УПЦ КП и УАПЦ относительно создания Украинской поместной православной церкви.

"Пришло время не только мечтать, но и действовать. История и правда на нашей стороне", - говорится в заявлении.

Группа "Першого грудня" была создана в 20-ю годовщину референдума и призвана распространять нравственные ценности и способствовать установлению в стране новых правил. Сегодня к ней относятся: Вячеслав Брюховецкий, Иван Дзюба, Евгений Захаров, Иосиф Зисельс, Мирослав Маринович, Владимир Панченко, Всеволод Речицкий, Вадим Скуратовский, Юрий Щербак, Игорь Юхновский, Ярослав Яцкив.

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