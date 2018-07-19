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четверг, 19 июля 2018 17:24

Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
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Гройсман косит поле
Фото: facebook.com/volodymyrgroysman
Премьер и комбайн
Украинская пшеница

Правительство заложило 6,3 млрд грн бюджетной поддержки агропроизводителей.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

В Facebook он выложил фото с поездки на поля Киевщины.

"Хозяйство основано лишь семь лет назад, и сейчас производит не только классическую продукцию, но и изысканные сыры и кисломолочные продукты на основе козьего молока. Меня также угостили. Очень вкусно", - рассказал он об одном из предприятий.

Премьер рассказал, что "разговаривал с рабочими, комбайнерами".

"Поговорили о" наболевшем ", о проблемах и планах на будущее.

Людей волнуют простые и важные вещи - развитие их предприятия, возможность реализовать себя, поставить на ноги детей, знать, что завтра все будет хорошо", - говорится в заметке.

Также Гройсман заявил, что от финансирования агроппредприятий "будет ощутимый эффект - и на полках магазинов, и в семьях".

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В мае премьер Владимир Гройсман ездил проверять ремонт дорог. Для этого использовал передвижную лабораторию.

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