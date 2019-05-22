Гройсман сегодня понесет заявление в Раду

Владимир Гройсман уходит в отставку. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман сегодня направит заявление об отставке в парламент. Об этом он заявил на заседании правительства.

"В этот понедельник я принял решение о том, что подам в отставку. Сегодня, в среду, подам свое заявление в Верховную Раду", - заявил он.

"Эти 3 года работы - чрезвычайно непростой период для нашего государства. Был непростой для каждого украинского гражданина, для меня. Приходилось решать сложные проблемы, возможно, даже беспрецедентные", - продолжил он.

Гройсман назвал "главную задачу, с которой справились".

"Мы изменили тренд - от разрушения к закладке основ роста национально экономики. Имеем макрофинансовую стабильность. Экономика должна расти больше. И это возможно. Валютные резервы - 20 миллиардов долларов. Вдвое увеличили среднюю зарплату", - заявил премьер.

Гройсман вспомнил о президенте Владимире Зеленском.

"Тогда, когда выступал президент в парламенте и обратился к правительству, чтобы подало в отставку, наверное, показал: он и его команда, наверное, имеют свой план. На то, чтобы в будущем реагировать на те вызовы, которые никуда не делись. Имеем серьезный государственный долг, который снизили до 60% ВВП. Есть угрозы и в секторе безопасности и в восстановлении территориальной целостности, энергетическая безопасность", - сказал действующий глава правительства.

"Я был всегда готов брать на себя ответственность", - добавил Гройсман.

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14 апреля прошло 3 года, как работает правительство под руководством Владимира Гройсмана. 2016-го Верховная Рада назначила его премьер-министром. В правительство вошли 6 вице-премьеров и 16 министров. Руководителя Министерства здравоохранения тогда не назначили. С июля 2016-го его обязанности исполняет Ульяна Супрун.