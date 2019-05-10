Гройсман раскрыл секрет похудения

Гройсман за полгода сбросил 20 кг

Премьер-министр Владимир Гройсман сбросил лишний вес за счет нормализации питания и физических нагрузок.

Об этом глава правительства рассказал в эфире радио НВ.

"У меня нет каких диетологов. Я не применял никаких медицинских вещей. Я просто взял себя в руки. Я категорически против диет. Считаю: если ты садишься на диету, то потом ты с ней сходишь. Если ты с ней сходишь, то снова начинаешь набирать вес. Ты должен определить для себя приемлемый рацион, которого бы хватало и было достаточно, чтобы привести вес в норму... Себя надо ограничивать в питании. Я не ем хлеба, не ем картошку, я ее очень люблю, но не ем...

И второе - физические нагрузки. Человек должен двигаться, чтобы чувствовать себя нормально", - сказал Гройсман.

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Премьер-министр Владимир Гройсман за полгода похудел на 20 килограммов. По его словам, он начал набирать лишний вес после операции на спине в 2016 году.