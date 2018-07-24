Гройсман прокомментировал подделку диплома

Дело о подделке диплома Владимира Гройсмана закрыли второй раз. Фото: glavcom.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман утверждает, что свой диплом о высшем образовании получил честно.

Об этом он написал в своем Facebook после того, как ГПУ закрыла дело о возможной подделке документа.

"Конечно, не подделывал. Потому что диплом настоящий и честный. Да, я учился заочно, потому что, как и многие, рано создал семью и должен был ее обеспечивать, поэтому параллельно работал. А тем, кто хотел меня дискредитировать с помощью фейков, скажу только одно: своей никчемной ложью вы уважения не получите", - написал Гройсман.

Перед этим в Генеральной прокуратуре сообщили о повторном закрытии дела о возможной подделке Гройсманом диплома. Следователи не нашли состава преступления. ГПУ отказалась сообщить, допрашивали ли Гройсмана или других лиц в рамках этого дела.

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В октябре 2017 года Генпрокуратура начала расследовать возможную подделку Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании. Через месяц дело закрыли, но уже в январе текущего года суд отменил постановление следователя и обязал прокуратуру возобновить расследование.