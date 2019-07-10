Гройсман придумал, где взять деньги на парад

Гройсман планирует направить Зеленскому предложения правительства. Фото: ukrinform.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман имеет предложения, где взять средства на проведение военного парада в День Независимости.

Об этом он сказал на заседании правительства 10 июля.

"Я бы хотел сегодня поручить министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по этому поводу, где мы возьмем средства не за счет социальных выплат. Таким образом мы решим два вопроса: первый - хорошую инициативу о повышении выплат, второй - это проведение парада не за счет социальных выплат.

Эти предложения будут направлены президенту и он уже примет окончательное решение как Верховный главнокомандующий", - отметил Гройсман.

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Накануне президент Владимир Зеленский объявил об отмене военного парада на День Независимости. Сэкономленные деньги отдадут военным в виде премий. На сайте президента уже зарегистрировали петицию о проведении парада.