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Гройсман отказался от предложения Порошенко о совместном походе на парламентские выборы

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Гройсман отказался от предложения Порошенко о совместном походе на парламентские выборы
Гройсман отказался от предложения Порошенко о совместном походе на парламентские выборы. Фото: Аkcenty

Премьер-министр Владимир Гройсман отказался от предложения экс-президента Украины Петра Порошенко совместно идти на парламентские выборы.

Гройсман отметил, что решил идти в Верховную Раду самостоятельно. Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV.

"Я принял решение идти самостоятельно и это решение является для меня окончательным. Я считаю, что мы просто разные", - заявил Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что его партия "Украинская стратегия" будет формироваться из молодых людей, которые уже имеют определенный опыт.

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"Я имею четкий взгляд на то, что может сделать украинцев и Украину сильнее. Эти шаги должны быть реализованы. Для меня важно попросить мандат доверия у людей. И важно, чтобы люди не просто поверили, а никогда о своем выборе не пожалели. Я буду баллотироваться в парламент со своей командой людей, которые молодые и имеют опы, который проверен на практике ", - подчеркнул Гройсман.

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" изменила название на "Европейская Солидарность". Такое решение съезд партии принял 24 мая.

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  • Я против любых инициатив президента
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