Гройсман нашел способ сократить расходы из госбюджета

Владимир Гройсман предложил уменьшить количество министерств и парламентских комитетов. Фото: Корреспондент.net

В Украине могут сократить количество министерств в Кабмине.

По словам премьера Владимира Гройсмана, после парламентских выборов количество министерств может уменьшиться до 11-12. Кроме того, надо сократить количество парламентских комитетов - до 12, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

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"24 чиновника - очень громоздкая структура, которая трудно руководствуется. Поэтому, опираясь на опыт, я могу сказать, что в новом правительстве должно быть не более 12, а возможно, даже 11 министерств, которые будут распределены по компетенции и сферам", - объяснил Гройсман.

Он добавил, что также нужно уменьшить количество вице-премьеров, которые не руководят ни одним министерством. Это приведет к сокращению бюджетных расходов.

Сегодня в состав украинского правительства входит 19 министерств. Последний раз новое министерство в Украине создали в конце 2018-го - Министерство по вопросам ветеранов.