Рада официально завершила работу: что будет происходить после выборов

Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом во время переходного периода будет работать так же, как и при работе Совета ФОТО: УНИАН

С сегодняшнего дня, 19 июля, Верховная Рада 8 созыва официально завершила свою работу. Новые депутаты должны собраться на свое первое заседание не позднее 9 сентября.

Что делать действующее правительство в переходный период, когда ждать новый и Совет должен сделать до 15 сентября - Gazeta.ua разбиралась вместе с Владимиром Фесенко, председателем правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

"На текущую работу правительства парламент никак не влияет"

Кабинет министров во главе с Владимиром Гройсманом во время переходного периода будет работать так же, как и во время работы Рады. Формально правительство в Украине подотчетен Совету, впрочем он очень самостоятельный, объясняет эксперт.

"Подконтрольность есть формальная, через парламентские комитеты, через выступления премьера, министров на заседании Верховной Рады. Впрочем правительство очень автономный в своей работе. Я вам скажу больше, в европейских парламентских республиках главный институт - это правительство, а не парламент".

Работа Совета критически важна для правительства только в том случае, когда нужно принимать правительственные законопроекты. Временная остановка работы парламента или каникулы депутатов никак на ситуации в стране не скажется.

"Чем раньше - тем лучше"

Собрать Раду уже 24 августа, как предположил руководитель предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко, возможно. Более того, Фесенко называет такое решение "правильным" учитывая необходимость принятия госбюджета на 2020 год.

"Я напомню, что в первом чтении его должны рассмотреть до 15 сентября. Надо создать новое правительство и правительство уже должен начать работу над бюджетом. Еще есть ряд законопроектов, которые стоит принять Раде можно скорее. Речь идет о незаконном обогащении, поправки в закон об антикоррупционном суд, изменения в антикоррупционное законодательство.

Есть над чем работать, поэтому идея (созвать Раду в августе - Gazeta.ua.) Правильная. Чем раньше - тем лучше ", - указывает Фесенко.

Почему Рада не может собраться на следующий день после выборов?

Даже если депутаты будут иметь большое желание работать или такое желание иметь их избиратели, они не смогут это сделать на следующий день после выборов.

Сначала надо дождаться официальных результатов. Центризбирком их должен установить до 5 августа включительно. А официально обнародовать в "Урядовом курьере" и "Голосе страны" - до 10 августа.

После этого, отмечает эксперт, депутаты должны прибыть в Центризбирком, зарегистрироваться, получить временное удостоверение, написать заявление (например о том, что они больше не будут заниматься бизнесом).

Также должна собраться рабочая президиум Верховной Рады, представители фракций и определить дату первого заседания Совета и его повестку дня.

Что делают депутаты между выборами и началом работы?

Депутаты, прошедшие в Совет, начинают коалиционные переговоры. То есть согласовывают между собой коалиционное соглашение, договариваются, кто будет премьером, кто председателем Совета, кто заместителями.

"В этот период тоже будут работать уполномоченные лица. Они будут готовить решения, Совет будет принимать в первый день работы ", - добавляет эксперт.

Когда будет новое правительство?

Новое правительство, по мнению Фесенко, изберут в первый или второй день работы Верховной Рады. Премьер-министра - примерно за неделю.

"Я думаю, что все будет решаться быстро. Все вопросы будут решаться в августе ", - заключает Фесенко.