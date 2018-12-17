Гройсман: Лаврову не хватает самому реализовать свой неадекватный план

Гройсман отметил, что это Россия удерживает за решеткой военнопленных украинцев. Фото: twitter.com/vgroysman

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сам придумал и сам распространил фейк о подготовке Украиной провокации.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции с Верховным представителем ЕС Фредерикой Могерини в Брюсселе.

"Как прокомментировать слова министра иностранных дел РФ? Первая моя реакция - он сам это придумал, а потом вышел и сам это озвучил. Третье, чего ему не хватает, - это самому и реализовать свой абсолютно неадекватный план. Украина никогда не создавала никаких прецедентов относительно провокаций...

Думаю, что это очередная попытка Российской Федерации оправдать свою дикость и нескрываемую военную агрессию. Я бы посоветовал министру сделать все зависящее от него в пределах его возможностей, чтобы украинские моряки были освобождены, а вооруженные силы Российской Федерации и боевики, которые находятся сегодня на территории Украины, вернулись домой", - сказал Гройсман.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал россиянам, что имеет информацию, "на последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом". Он пообещал ответить Порошенко так, что "мало не покажется".