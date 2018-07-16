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понедельник, 16 июля 2018 18:08

Гройсман ищет помещение для Антикоррупционного суда

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Гройсман ищет помещение для Антикоррупционного суда
Высший антикоррупционный суд надо заселить в течение месяца, говорит премьер Владимир Гройсман. Фото: УНІАН

Помещение для Высшего антикоррупционного суда должны найти в течение месяца.

Соответствующее поручение дал премьер-министр Владимир Гройсман на совещании.

"Законы приняты. Нужно принять все решения для запуска работы Антикоррупционного суда. Начинаются процедуры набора судей, размещение. И есть вещи, которые мы должны сделать для обеспечения потребностей - помещение, финансирование, охрана", - сказал он.

Среди прочего нужно определить и обеспечить охрану помещений суда, личную охрану судей, их жилища и личной безопасности членов их семей, сохранения их имущества. Эту работу будут выполнять подразделения полиции и Национальной гвардии.

Министерство финансов должно внести в проекты государственного бюджета на следующие годы расходы на суд.

Минэкономразвития совместно с Фондом государственного имущества и Киевской городской государственной администрацией - обеспечить помещениями.

Глава правительства дал поручение в течение месяца определить нужные помещения и подготовить всю необходимую документацию, включая финансирование аренды. "Даю вам месяц на определение помещения. Также даю поручение МИД начать консультации с международными организациями по поиску независимых экспертов. Задача - обеспечить все до момента, когда суд начнет работу", - сказал Гройсман.

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14 июня вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде.

ВАС рассматривать уголовные дела о коррупционных правонарушениях. Национальное антикоррупционное бюро будет проводить расследование. Дела в суд будет передавать Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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