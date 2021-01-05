Гройсман и Ляшко проходят в Раду - первые рейтинги 2021 года

Сейчас в Верховной Раде есть 5 фракций партий. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

Если бы сейчас были парламентские выборы, то в Верховную Раду попали бы 6 партий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 2 по 4 января.

Партию "Слуга народа" готовы поддержать 21,6% среди тех, кто голосовал бы и определился с выбором. За ОПЗЖ проголосовали бы 17,4%, "Европейскую солидарность" - 14,5%, "Батькивщину" - 10,9%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5,7%, Радикальную партию Олега Ляшко - 5,6%.

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Остальные партии не преодолевают 5% барьер, в частности "За будущее" - 3,7%, "Свобода" - 3,2%, УДАР Виталия Кличко - 3,1%.

Социологи опросили 2500 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера. Погрешность опроса - не более 2%.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время то президента Владимира Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.