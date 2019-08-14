Гройсман хочет закон о столице - у Зеленского ответили

По мнению премьер-министра, новый закон сбалансировал бы должности городского головы Киева и председателя госадминистрации. Фото: https://www.epravda.com.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что новый парламент и правительство совместно выработают и реализуют новый закон о столице Украины. Об этом глава правительства отметил во время заседания Кабмина. По его мнению, новый закон сбалансировал бы должности городского головы Киева и председателя госадминистрации.

"Украине нужен новый закон о столице, о городе Киев, где бы четко было расписано, что такое местное самоуправление и были полноценные полномочия городского головы, а с другой - были полноценно отражены полномочия государственной власти. Этот баланс должен быть обеспечен новым законом о столице. Парламент, который отходит, этот вопрос не принял - я думаю, оно было очень политизированным. Надеюсь, что в рамках реформы децентрализации новый закон о столице - новый, европейский, эффективный будет наработан новым парламентом и правительством и будет реализован", - сказал Гройсман.

В команде Зеленского утверждают, что вопрос внесения изменений в закон "О городе-герое столице Украины Киев" не стоит среди первоочередных инициатив, которые предложат на рассмотрение нового парламента. Об этом во время пресс-конференции заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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"Количество законодательных инициатив от партии "Слуга народа" перевалило за 300. Там есть разные наработки, в том числе вопросы, связанные с переформатированием направлений, касающихся столицы - города-героя Киева, но вопрос в том, когда оно будет, в каком формате оно будет - это вопрос дискуссии в парламенте. Всему свое время", - сказал Стефанчук.

Законопроекты, которые рассмотрят в первую очередь, касаются внесения изменений в Конституцию Украины. Речь идет о снятии депутатской неприкосновенности и изменении в регламенте работы Верховной Рады.

Ранее представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что первое заседание новоизбранного парламента должно состояться в первых числах сентября.