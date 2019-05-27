Гройсман готов к сотрудничеству с Зеленским

Гройсман сказал, что он может сделать вместе с командой Зеленского до выборов. Фото: Zik

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что до момента проведения выборов он вместе с командой президента Владимира Зеленского может предпринять важные шаги в политике.

"Но если объединить усилия новоизбранного президента, парламента, правительства, которое работает до очередных парламентских выборов, то мы могли бы сделать ряд важных шагов", - сказал премьер в интервью телеканалу ICTV.

По его словам, стране нужна новая избирательная система. Кроме того, он считает, что ВР должна принять ряд экономических законов, предложенных его правительством.

"Они дадут более быстрый экономический рост, новые рабочие места", - отметил Гройсман.

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Кроме того, он считает, что необходимо принять пакет законов, направленных не интеграцию в Евросоюз.

Гройсман написал заявление об отставке 20 мая, 23 мая Верховная Рада зарегистрировала этот документ.