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понедельник, 13 мая 2019 10:55

Гройсман: Если выборы в октябре, то какой смысл переносить их на июль?

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Гройсман: Если выборы в октябре, то какой смысл переносить их на июль?
Владимир Гройсман не видит целесообразности в досрочных выборах. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман ведет переговоры об участии в парламентских выборах как с президентом Петром Порошенко, так и бывшим премьером Арсением Яценюком. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Что касается формата участия в выборах, то очень скоро наступит время, когда я о нем скажу. Но это должен быть очень четкий, прагматичный и действенный формат. Это должны быть люди, у которых есть новое современное мышление, соответствующий опыт и понимание, каким образом внедрять идеи в жизнь. А консультации ведутся. Есть предложения и от президента, мы также много говорим об этом с моим коллегой Арсением Яценюком. Вообще, насколько я знаю, много разных политических игроков между собой говорят", - сказал он.

"Нам нужно быстро решить глобально одну проблему - это изменение качества жизни украинских граждан. Где мы видим эталон этого качества? В Европе. Это означает, что европейская и евроатлантическая интеграция для меня является важным приоритетом. Поэтому всё, что не противоречит моим взглядам, в том числе моральным, допустимо, у меня нет проблемы общаться с такими людьми. Но мне никогда не будет по дороге с популистами", - заявил Гройсман.

В то же время премьер выступил за проведение парламентских выборов осенью.

"Нужно формировать и хранить определенные каноны. Если определено, что выборы в октябре, то какой смысл переносить их на конец июля? Или что-то существенно изменится? Мне сложно давать такие оценки. Если бы выборы были через год, а правительство не смогло бы работать, тогда это было бы целесообразно. А сейчас такой целесообразности не вижу, и некоторые юристы говорят, что это и юридически не совсем правильно. Но это вопрос парламента и президента", - сказал Гройсман.

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Выборы в Верховную Раду запланированы на 27 октября.

В парламенте работают 423 депутата. 225 избраны по спискам партий, 198 — в одномандатных округах, так называемые мажоритарщики. Избирали их в октябре 2014-го. Полномочия парламент должен прекратить в 2019-м.

Избирательный кодекс парламент до сих пор не принял.

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13
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