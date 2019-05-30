Гройсман дал 10 дней на проведение проверки из-за обвала шахты

Гройсман дал 10 дней на расследование аварии на шахте. Фото: РБК

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров.

Соответствующее поручение глава правительства подписал 29 мая. Он также выразил соболезнования в связи с трагедией, сообщает Правительственный портал.

Срок представления результатов расследования - 10 дней.

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29 мая во Львовской области произошел обвал породы на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь", в результате чего погибли двое горняков. Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения.