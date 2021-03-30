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вторник, 30 марта 2021 11:05

Гривны - в банке, доллары - "под матрасом". Шмыгаль показал декларацию

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Гривны - в банке, доллары - &quot;под матрасом&quot;. Шмыгаль показал декларацию
Денис Шмыгаль на посту премьер-министра с марта прошлого года. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль гривны держит в банке, а доллары - наличными. Об этом свидетельствует его электронная декларация об имуществе и доходах за 2020 год.

Премьер имеет 57 728 грн на банковских счетах и $155 тыс. наличными. Его жена и дочь держат 12 032 грн в банке и $80 тыс. наличными, сообщает "Інтерфакс-Україна".

Доходы Шмыгаля за прошлый год - 664 220 грн. В частности, 574 070 грн заработной платы и доход от отчуждения недвижимого имущества - 90 150 грн.

Жена премьера за прошлый год задекларировала 25 800 грн доходов.

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В декларации также указаны 4 земельных участка во Львовской области и дом на 215 кв. м во Львове.

Жена премьера имеет автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска.

В позапрошлом году Шмыгаль декларировал 3,4 млн грн доходов, а в 2018-м - 3,6 млн грн.

1 января в Украине началась ежегодная кампания по декларированию, которая продлится до 31 марта.

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30
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