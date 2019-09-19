Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист

Долговая нагрузка в следующем году будет снижаться, говорит эксперт.

Правительство будет пересматривать курс доллара к уменьшению.

Об этом Gazeta.ua сказал экономист Сергей Фурса, комментируя проект государственного бюджета-2020.

"Бюджет нужно было подать в сроки, что и сделали. Ко второму чтению его еще изменят. В целом документ принципиально не отличается от прошлогоднего.

Пересмотрят курс доллара в сторону уменьшения. Гривна сейчас намного сильнее, чем была. У внутренних игроков - безумный оптимизм. Заимствования преимущественно пойдут на рефинансирование старых долгов. Дефицит в 2% - контролируемый и не высок. Поэтому долговая нагрузка в следующем году будет снижаться. 3,3% роста - реалистичны. Впоследствии могут заложить 5%, как и обещали президенту. Но это скорее желаемое. Предпосылок к росту пока не видно.

"Хотелки" от мажоритарщиков останутся, те больше интересуются бюджетом. Хотя запросы будут не такие масштабные, как раньше. Немало "хотевших" не попали в новый парламент.

То, что бюджет в последний раз планируют на год - положительно. Гораздо лучше, когда будут прогнозировать на дольше. Так можно перетаскивать расходы, которые не успели потратить", - говорит Сергей Фурса.

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15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год. Курс гривны на конец следующего года прогнозируют 28,2 за доллар. Рост экономики ожидается на уровне 3,3%.