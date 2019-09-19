 
Ексклюзивы
1/5
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Просмотров: 558
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Просмотров: 306
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 261
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1143
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 2529
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 954
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4302
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 342
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 1089
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
3
14
4
4
6
Возле Офиса президента собрались сотни активистов: подробности
Возле Офиса президента собрались сотни активистов: подробности
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Черный крот и удостоверение слепого - как встречают нового председателя ОГА
Дешевле, чем у жены Луценко: &quot;слуга народа&quot; засветила сумку в Раде
Дешевле, чем у жены Луценко: "слуга народа" засветила сумку в Раде
&quot;Нет обратной связи&quot; - министр сообщил, будут ли выделять госсредства на книги
"Нет обратной связи" - министр сообщил, будут ли выделять госсредства на книги
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
Пока Порошенко был на допросе в ГБР, в его банк пришли с обыском
Видео
Все видео
Выборы в Киеве и реформа прокуратуры: Рада собралась на заседание
Выборы в Киеве и реформа прокуратуры: Рада собралась на заседание
Рада рассмотрит отмену импичмента президента – онлайн заседание
Рада рассмотрит отмену импичмента президента – онлайн заседание
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
Охрана кума Путина захватила 11 тыс. "квадратов" на Трухановом острове – СМИ
Охрана кума Путина захватила 11 тыс. "квадратов" на Трухановом острове – СМИ
"Слуга народа" не выполнила первое обещание
"Слуга народа" не выполнила первое обещание
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 4302
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5085
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1701
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31203
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 сентября 2019
Просмотров: 90
Перший ранок осені
Вранці бачиш, що коло порога й далі, у дворі й на городі, побільшало сухого жовтого вербового листя. Воно береться наче нізвідки, бо крони ...
четверг, 19 сентября 2019 19:48

Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист

  Комментировать
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Долговая нагрузка в следующем году будет снижаться, говорит эксперт.

Правительство будет пересматривать курс доллара к уменьшению.

Об этом Gazeta.ua сказал экономист Сергей Фурса, комментируя проект государственного бюджета-2020.

"Бюджет нужно было подать в сроки, что и сделали. Ко второму чтению его еще изменят. В целом документ принципиально не отличается от прошлогоднего.

Пересмотрят курс доллара в сторону уменьшения. Гривна сейчас намного сильнее, чем была. У внутренних игроков - безумный оптимизм. Заимствования преимущественно пойдут на рефинансирование старых долгов. Дефицит в 2% - контролируемый и не высок. Поэтому долговая нагрузка в следующем году будет снижаться. 3,3% роста - реалистичны. Впоследствии могут заложить 5%, как и обещали президенту. Но это скорее желаемое. Предпосылок к росту пока не видно.

"Хотелки" от мажоритарщиков останутся, те больше интересуются бюджетом. Хотя запросы будут не такие масштабные, как раньше. Немало "хотевших" не попали в новый парламент.

То, что бюджет в последний раз планируют на год - положительно. Гораздо лучше, когда будут прогнозировать на дольше. Так можно перетаскивать расходы, которые не успели потратить", - говорит Сергей Фурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта

15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год.

Курс гривны на конец следующего года прогнозируют 28,2 за доллар. Рост экономики ожидается на уровне 3,3%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
сентября

В Киеве взялись за уничтожение голубей

Нашли мумию, покрытую татуировками

Самое читаемое
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 60372
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 33672
Таксист умер во время интима (18+)
Таксист умер во время интима (18+)
3
 Просмотров: 30447
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн
Нардеп пришел в Раду с часами за 3,4 млн грн Просмотров: 21215
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 20640
Политика
Возле Офиса президента собрались сотни активистов: подробности
Возле Офиса президента собрались сотни активистов: подробности
3
 1 Просмотров: 6264
Закон об импичменте отослали на подпись Зеленскому
Закон об импичменте отослали на подпись Зеленскому 1 Просмотров: 216
Назначили нового председателя Фонда госимущества
Назначили нового председателя Фонда госимущества Просмотров: 342
Рада ввела госслужбу по контракту
Рада ввела госслужбу по контракту Просмотров: 2862
Почему оценщики боятся реформы рынка оценки недвижимости
Почему оценщики боятся реформы рынка оценки недвижимости Просмотров: 432
Больше всего комментируют
9
Преподаватель выгонял с лекции за украинский язык
8
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
7
Зеленский: Инопланетяне не будут вывозить вагонами нашу землю
5
Порошенко снова не пришел на допрос
2
Поджог дома Гонтаревой: генпрокурор собирает силовиков
Голосов: 11641
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua