Гриценко заявил о грязной атаке со стороны Тимошенко

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко говорит, что экс-премьеру Юлии Тимошенко не избежать дебатов с ним. Фото: открытые источники

Будущий кандидат в президенты, бывший министр обороны Анатолий Гриценко заявляет о начале грязных атак на себя со стороны штаба Юлии Тимошенко.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.нет

На вопрос о договоренностях ненападения с другими политиками Гриценко ответил: "С Порошенко что-то подписывать нет смысла, я знаю его позицию. С Юлией Тимошенко у нас перед парламентскими выборами 2014 года были такие договоренности, но они нарушались. Сейчас я вижу атаку из ее штаба – в лицах, в месседжах. Пока публично не реагирую, но это грязно и подло".

"Сотрудники ее штаба рассылают грязь обо мне и членах моей семьи. Члены руководства партии распространяют ложь. Мы привыкли, не впервой", - добавил он.

Также Гриценко заявил, что Тимошенко не избежать дебатов с ним.

"Если сейчас по опросам она первая, а я второй, то мы, имея противоположные позиции, обязаны их до людей донести. И как люди решат, так и будет. По-моему, это честно и откровенно", - заявил он.

"Помните 2009 год? Тот момент, когда у Юлии Владимировны был схожий проект Конституции, подготовленный совместно с Партией регионов. За кадром были Виктор Медведчук, Александр Лавринович, Виктор Янукович. Они уже договорились, расписали должности. А потом раз – на Троицу Янукович передумал. Но в истории та попытка осталась.

Сейчас та история повторяется. Я послушал "Новый курс" Тимошенко – и при том, что там все было подано публично и завлекательно, как по мне, ключевое из сказанного – это опять канцлер вместо президента, опять расширена роль парламентского (олигархического) междусобойчика, вместо всенародно избранного президента. Я категорически против этого", - сказал Гриценко.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.