Гриценко: Петр Алексеевич, вы сядете

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко назвал действующего президента Петра Порошенко "мародером".

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко пригрозил действующему президенту Петру Порошенко тюрьмой. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"А еще мы не касались вопроса внешних контрактов (оборонных. - Gazeta.ua). Там столько прокладок, оффшоров и на закупке и на продаже. А этот кум-прокурор закрывает глаза. Потому что рука руку моет. Можем сколько угодно налогов собирать, военных сборов два или три ввести, но там такая пасть и никак не накормится.

Не только те фамилии, которые были (в журналистском расследовании. - Gazeta.ua), но и ключевой бизнес-партнер по фамилии Петр Алексеевич Порошенко. Я знаю, что он сейчас нас слушает. Если бы пришел сюда, я сказал бы в глаза: "Петр Алексеевич Порошенко, вы сядете за то, что вышли за черту закона, за мародерство", - сказал экс-министр обороны.

Гриценко заявил о "пожизненной тюрьме для мародеров без права амнистии и с конфискацией имущества".

"Украли кто? Гладковський-Свинарчук со своим сыном-мажором и эта вся свора, которую только что показали. Кто-то может представить, что президент не знал? Никто. Значит в "теме и в доле". Кто-то может надеяться, что генеральный прокурор, кум президента, эта бездипломная простите балаболка, которая ходит только хлопает языком, она привлечет их к ответственности?", - сказал бывший министр о журналистском расследовании.

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Ранее журналисты "Bihus.info" в своем расследовании заявили, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, друга президента Петра Порошенко Олега Гладковского Игорь был участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.