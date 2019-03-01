Гриценко отказался прийти на дебаты вместо Садового

Сергей Тарута был готов дебатировать с Анатолием Гриценко. Но тот отказался прийти на телеэфир

Сегодня, 1 марта, на телеканале "Эспрессо TV" были запланированы теледебаты между кандидатами на пост президента Украины Сергеем Тарутой и Андреем Садовым. Но последний снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. А он - отказался от политической дискуссии на телевидении.

"Кандидат от нашей партии Сергей Тарута с уважением отнесся к решению господина Садового, и был готов встретиться на дебатах с Анатолием Гриценко, о чем штаб кандидата сообщил телеканалу "Эспрессо TV". Однако, по словам сотрудников канала, Гриценко отказался прийти на дебаты", - сообщает пресс-служба партии "Основа".

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Штаб Сергея Таруты был готов, чтобы не срывать эфир, организовать дебаты команд Гриценко и Таруты: между Андреем Садовым, лидером "Самопомочи" и Андреем Николаенко, председателем партии "Основа". Но телеканал настаивал на встрече Садового и Таруты.

"Выходить на президентские дебаты против человека, который сам себя не видит кандидатом на пост президента Украины, Сергей Тарута считает нецелесообразным, - сообщает пресс-служба партии "Основа". - В своей предвыборной кампании Сергей Тарута занимает открытую для прессы позицию, и, как и прежде, готов выйти на телевизионные дебаты против Анатолия Гриценко, или любого другого кандидата в президенты".

После выборов президента Украины 5,1% жителей страны, опрошенных Киевским международным институтом социологии, видят премьер-министром Украины лидера политической партии "Основа", промышленника Сергея Таруту. Он занимает второе место после действующего премьера Владимира Гройсмана.