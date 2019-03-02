Гриценко может вернуть Саакашвили гражданство

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал восстановить украинское гражданство лидера партии "Движение Новых сил" бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.
Об этом политик заявил в эфире "Радио НВ".
Он отметил, что готов сделать это в случае победы на выборах.
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"Если Саакашвили захочет вернуться в Украину, я восстановлю ему украинское гражданство. Я считаю, что с ним поступили абсолютно грубо, незаконно, не должно государство легко давать и так легко забирать гражданство. Но повторяю, это будет желание Саакашвили", - отметил кандидат в президенты.
1 марта, на телеканале "Эспрессо TV" были запланированы теледебаты между кандидатами на пост президента Украины Сергеем Тарутой и Андреем Садовым. Но последний снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. А он - отказался от политической дискуссии на телевидении.
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