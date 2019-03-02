Гриценко может вернуть Саакашвили гражданство

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 810
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1233
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1035
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3330
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1899
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1071
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2502
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1719
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 810
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3447
Фото
Все фото
2
4
4
9
3
Гриценко и Садового поймали за кофе
Гриценко и Садового поймали за кофе
Это сигнал Кремлю: американский ракетный эсминец зашел в Одессу
Это сигнал Кремлю: американский ракетный эсминец зашел в Одессу
Как Ющенко отгулял 65-летие
Как Ющенко отгулял 65-летие
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
Нет разницы черт или ведьма - националисты пообещали разобраться с теми, кто покупает голоса
&quot;Доверия к президенту никакого нет&quot; - в России требовали отставки Путина
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
Видео
Все видео
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
Порошенко: коррупционеры задолбали
Порошенко: коррупционеры задолбали
Второй кандидат готов сняться в пользу Гриценко
Второй кандидат готов сняться в пользу Гриценко
Тимошенко поймали на сотрудничестве с Новинским
Тимошенко поймали на сотрудничестве с Новинским
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1035
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1899
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1719
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1386
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4365
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 162
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
суббота, 02 марта 2019 12:41

Гриценко может вернуть Саакашвили гражданство

  Комментировать
Гриценко может вернуть Саакашвили гражданство
Готов сделать это в случае победы на выборах. Фото: "Обозреватель"

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко пообещал восстановить украинское гражданство лидера партии "Движение Новых сил" бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Об этом политик заявил в эфире "Радио НВ".

Он отметил, что готов сделать это в случае победы на выборах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Второй кандидат готов сняться в пользу Гриценко

"Если Саакашвили захочет вернуться в Украину, я восстановлю ему украинское гражданство. Я считаю, что с ним поступили абсолютно грубо, незаконно, не должно государство легко давать и так легко забирать гражданство. Но повторяю, это будет желание Саакашвили", - отметил кандидат в президенты.

1 марта, на телеканале "Эспрессо TV" были запланированы теледебаты между кандидатами на пост президента Украины Сергеем Тарутой и Андреем Садовым. Но последний снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. А он - отказался от политической дискуссии на телевидении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гриценко может вернуть Саакашвили гражданство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Самое читаемое
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 25587
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 11549
&quot;Зуб даю&quot;: сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
 Просмотров: 8865
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
23
 Просмотров: 8424
Порошенко отличился странным поведением
Порошенко отличился странным поведением
 37 Просмотров: 7425
Политика
Представители МВФ приедут в Украину
Представители МВФ приедут в Украину Просмотров: 27
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
 Просмотров: 2007
Полиция открыла более 100 производств о нарушениях во время избирательной кампании
Полиция открыла более 100 производств о нарушениях во время избирательной кампании Просмотров: 126
Гладковский обвинил штаб Коломойского и Зеленского в "войне компроматов" против президента Порошенко
Гладковский обвинил штаб Коломойского и Зеленского в "войне компроматов" против президента Порошенко 1 Просмотров: 1233
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
 Просмотров: 810
Больше всего комментируют
37
Порошенко отличился странным поведением
12
Порошенко: коррупционеры задолбали
7
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
3
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
2
Гриценко и Садового поймали за кофе
Голосов: 13575
Голосование Почему я не буду голосовать за Юрия Бойко на президентских выборах в 2019 году?
  • Никогда не поддерживал "регионалов" и теперь не буду
  • Он еще за "вышки Бойко" не отчитался
  • Стране надо президент не со старой политической элиты
  • Еще не определился с кандидатом
  • Буду голосовать за Бойко
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua