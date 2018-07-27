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пятница, 27 июля 2018 15:48

Гриценко и Тарута наводят мосты через Мостовую

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Гриценко и Тарута наводят мосты через Мостовую
Онлайн-издание Realist заявляет, что Сергей Тарута и Анатолий Гриценко могут создать прочный союз. Фото: Politeka

Согласно последним социологическим исследованиям GfK Ukraine, ни один из возможных кандидатов в президенты Украины сейчас не набирает более 10% поддержки избирателей. В этих условиях одни кандидаты пытаются достичь единоличного лидерства в своей основной электоральной нише, другие предлагают общенациональную повестку дня, чтобы стать консенсусной или хотя бы компромиссной фигурой.

В этих условиях Анатолий Гриценко и Сергей Тарута намерены создать некий союз и таким образом существенно нарастить свой электорат. Партнерские отношения политики выстраивают через супругу Анатолия Гриценко – главного редактора еженедельника "Зеркало недели" Юлию Мостовую, утверждает онлайн-издание Realist.

О том, что Тарута поддерживает отношения с Гриценко через жену последнего – Юлию Мостовую – утверждает также политолог Петр Олещук. И напоминает, что именно в этом издании в свое время появилась резонансная публикация Таруты с собственным "мирным планом" по Донбассу. Со своей стороны политтехнолог Катерина Одарченко пишет, что посредником в выстраивании коммуникаций между Сергеем Тарутой и Анатолием Гриценко действительно может быть Юлия Мостовая, сама являющаяся достаточно влиятельной фигурой на политическом поле Украины. Поэтому информации о том, что Тарута и Гриценко активно общаются о перспективах сотрудничества, вполне можно верить, делает вывод политолог Олещук.

Идея объединения страны путем подобного союза может быть вполне рабочей конструкцией, пишет Realist. Потому что у Гриценко высокий рейтинг на западе Украины, а у Таруты есть поддержка среди элиты юго-востока страны. К тому же, у обоих политиков низкие антирейтинги (8% и 10,6% соответственно), оба они – новые игроки в большой политике, не замешаны в громких коррупционных скандалах, имеют близкое видение по решению социальных проблем населения и развитию экономики Украины.

При этом Гриценко пока не высказывает конкретных идей, как решать актуальные проблемы украинцев, а Тарута уже продвигает экономическую Программу стремительного развития "Страна ЗаРаботает", которая может объединить жителей всех регионов Украины. В частности, предлагается создавать новые рабочие места с достойной зарплатой, существенно снижать налоги, уменьшать ставки по кредитам, снижать тарифы и др. Это особенно актуально сейчас – ведь именно низкие зарплаты и пенсии, высокие коммунальные тарифы и безработица (наряду с военным конфликтом на Донбассе и коррупцией), согласно социологическим опросам, входят в топ-5 проблем, которые в наибольшей мере беспокоят сегодня наших сограждан.

К тому же, как отмечает Realist, Сергей Тарута не является ни пророссийским политиком, ни "марионеткой США". Вместе с тем он готов идти на компромиссы внутри страны. И здесь он выступает в роли примирителя между всеми группами интересов. Поэтому союз политиков Гриценко и Таруты представляется вполне реальным, утверждает издание. Вместе с тем, как считает политолог Петр Олещук, вряд ли это сотрудничество сейчас будет афишироваться.

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Дата
27
июля

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"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко

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