Василий Грицак четыре года руководил СБУ. Фото: УНІАН

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.

Об этом сообщает сайт ведомства.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт об увольнении с должности главы СБУ.

Также сообщаю, что в установленном Военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые тяжелые дни российской вооруженной агрессии", - заявил он.

"Безжалостно ликвидировали многочисленные попытки российского агрессора искусственно раздуть пламя сепаратизма по всей территории нашей страны. Разрушили планы Кремля инспирировать скрытую федерализацию Украины, посеять раздор в государстве на межэтнической и межрелигиозной почве. Остановили вакханалию российской террористической деятельности, благодаря чему сегодня наши соотечественники, живут на подконтрольной территории Украины, могут мирно работать и строить свое будущее", - добавил Грицак.

В противостоянии с российским врагом СБУ потеряла 27 сотрудников.

Были и ошибки. Не все, что думалось, удалось. В силу разных причин, но точно не из-за недостатка воли. Мы всегда учитывали критику в адрес Службы со стороны настоящих патриотов Украины. В то же время защищали и будем защищать честь СБУ от гипертрофированных инсинуаций тех, кто пытается заработать на критике собственные политические дивиденды.

Буду откровенен перед украинцами: свой рапорт написал с тяжелым сердцем. Так же, как все остальные, переживаю за будущее Службы и государства, вижу, как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине.

Пока же президент и Верховная Рада в определенном Конституцией порядке не решит вопрос, кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства и украинского народа. Честь имею!" - заявил Грицак.

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