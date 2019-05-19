Появился указ об увольнении Турчинова

Президент Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря СНБО.

Соответствующий указ от 19 мая опубликован на сайте президента.

"Уволить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Турчинов подал заявление об отставке 17 мая. Он связывает такое решение с прекращением полномочий действующего президента Петра Порошенко.

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19 мая Порошенко указом освободил Игоря Райнина с должности главы Администрации президента.

Кроме того, официально уволен заместитель главы Администрации президента Сергей Марченко.

Ранее в этот же день Порошенко подписал указ об увольнении Николая Кулебы с должности уполномоченного президента по правам ребенка.

17 мая 2019 президент освободил от выполнения обязанностей сразу 12 внештатных советников.

Перед тем уволил своего спикера на выборах Олега Медведева.