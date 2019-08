Гренландия - Трампу: "Мы открыты для бизнеса, но не для продажи"

Министерство иностранных дел Гренландии ответило президенту США Дональду Трампу, о намерениях покупки которого сообщили СМИ.

"Гренландия богата ценными ресурсами, такими как полезные ископаемые, чистейшая вода и лед, рыбные запасы, морепродукты, возобновляемые источники энергии, и является новым фронтиром для приключенческого туризма.

Мы открыты для бизнеса, но не для продажи", - написало МИД Гренландии в своем Twitter .

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale❄️🗻🐳🦐🇬🇱 learn more about Greenland on: https://t.co/WulOi3beIC