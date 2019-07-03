ГПУ задержит Клюева в случае возвращения в Украину

Клюева арестуют после приезда в Украину. Фото: Корреспондент

Экс-главу Администрации президента времен президентства Виктора Януковича Андрея Клюева в случае возвращения в Украину должны задержать, ведь он находится в розыске.

"Есть действующее решение суда о задержании и доставке в суд, которое должно быть выполнено", - сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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Напомним, ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Андрея и Анатолия Шария.