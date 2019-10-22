ГПУ увидела криминал в действиях Администрации президента

Дело открыли по статье "злоупотребление властью или служебным положением".

Генеральная прокуратура отправила в Национальное антикоррупционное бюро уголовное дело о злоупотреблении властью в 2017-м должностными лицами НАПК и Администрации президента.

Об этом сообщили в ГПУ.

По версии следствия, должностные лица НАПК, вероятно действуя по указаниям чиновников Администрации президента, в течение 2017-го принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проверок деклараций.

Генпрокуратура определила подследственность за детективами НАБУ.

Действия сотрудников квалифицируют как "злоупотребление властью или служебным положением".

В 2017-м Администрацию президента Петра Порошенко возглавлял Игорь Райнин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2 месяца не сидел: Гладковський вышел под залог

3 октября пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, куда его вызвали как свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.