ГПУ увидела криминал в действиях Администрации президента

Генеральная прокуратура отправила в Национальное антикоррупционное бюро уголовное дело о злоупотреблении властью в 2017-м должностными лицами НАПК и Администрации президента.
Об этом сообщили в ГПУ.
По версии следствия, должностные лица НАПК, вероятно действуя по указаниям чиновников Администрации президента, в течение 2017-го принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проверок деклараций.
Генпрокуратура определила подследственность за детективами НАБУ.
Действия сотрудников квалифицируют как "злоупотребление властью или служебным положением".
В 2017-м Администрацию президента Петра Порошенко возглавлял Игорь Райнин.
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3 октября пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, куда его вызвали как свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.
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