История с Мальдивами: Порошенко не пришел на допрос

Порошенко пятый раз не приходит на допрос в ГБР. Фото: Reuters

Пятый президент Петр Порошенко не пришел в четверг на допрос в Государственное бюро расследований, куда его вызвали как свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины.

"Порошенко не пришел на допрос в четверг", - сказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет "Інтерфакс-Україна"

Речь идет о возможном использовании поддельных документов.

"Кроме того, будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - сообщают в ГБР.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями "служебный подлог", "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", "использование заведомо поддельного документа".

Дело касается поездки Порошенко на Мальдивские острова.

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Зимой 2018-го Петр Порошенко с семьей неделю отдыхал на Мальдивах. Семья поселилась в дорогой вилле с бассейном пятизвездочного отеля "Чевал Бланк" на отдельном острове. Там еще есть гостевой дом, причал для лодок, место для обеда на свежем воздухе и собственный пляж, сообщали журналисты "Схемы". Аренда стоила не менее $46 тыс. в сутки. Дайвинг, водный спорт, лодки обошлись еще в более $ 18 тыс. На отдых потратили минимум $500 тыс. - это почти 14 млн грн. Тогда в АП отказались назвать точную стоимость. Сказали, платил из собственных средств.