ГПУ должна возобновить дело о вмешательстве НАБУ в американские выборы - суд

Деркач заявил, что "вмешательство" НАБУ и других должностных лиц нанесло значительный ущерб украинско-американским отношениям. В 2016 выборы выиграл Трамп. ФОТО: Виккипедия

Печерский райсуд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить дело о возможном вмешательстве Национального антикоррупционного бюро в президентских выборах США в 2016-м. Жалобу против закрытия производства подал экс-нардеп, экс-"регионал" Андрей Деркач.

О решении суда он сообщил в Facebook, приобщив его копию.

Таким образом ГПУ должно возобновить производство, открытое в 2017-м - закрытое в январе 2019-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко заговорил о коррупции Сытника

По словам Деркача, в пределах закрытого в январе 2019-го производства расследовали вмешательство руководства НАБУ в американские выборы в 2016-м (когда выиграл Дональд Трамп. - Gazeta.ua), а также разглашение данных предварительного расследования со стороны должностных лиц НАБУ. В частности, "незаконно публиковали информацию" против руководителя штаба Трампа - политтехнолога Пола Манафорта.

"Директор НАБУ Артем Сытник не имел права разглашать такую ​​информацию до полного завершения расследования. Таким образом, он грубо нарушил закон Украины", - заявил политик.

Деркач заявил, что "вмешательство" НАБУ и других должностных лиц нанесло значительный ущерб украинско-американским отношениям.

Ранее народный депутат Борислав Розенблат заявил, что руководитель НАБУ Артем Сытник в 2016-м работал на штаб кандидата в президенты от демократов США Хиллари Клинтон и "сливал" информацию о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он передал журналистам запись телефонного разговора, где человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает о помощи штабу Клинтон. В марте Государственное бюро расследований начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США.