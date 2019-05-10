Луценко заговорил о коррупции Сытника

Артем Сытник отдыхал в охотничьем угодье и не заплатил большую сумму, говорит Юрий Луценко.

Против директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника могут возбудить дело о коррупции. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на прокурорской коллегии в Днипре, комментируя вызов на допрос директора НАБУ.

"Когда была ВСК по поводу хищений Оборонпрома, появился нелюбимый мной народный депутат Розенблат, который вручил мне какую-то бумажку. Когда я пришел в офис, то увидел, что это заявление о совершенном преступлении Сытником о том, что он, мол, вмешивался в выборы президента США . Я привык к причудливым письмам нардепов, это не самый смешной.

Но до этого был приложен еще один документ, который меня поразил. Это декабрьское решение административного суда Киева о том, что Сытник неправомерно вмешивался в выборы президента США. Трудно комментировать юридическую сторону этого вопроса, потому что не знаю ни одной статьи Уголовного кодекса, которая может дать основание для такого решения. Тем не менее закон есть закон, дело зарегистрировали и Сытника допрашивают именно в связи с этим.

Но в ходе следствия стало известно, что разговоры, как он хочет поддержать Хиллари и не хочет поддержать Трампа, он вел в одном из охотничьих баз отдыха на территории Ровенской области. И в ходе этого следователи ГБР установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник забыл заплатить достаточно большую сумму наличными. Поэтому сегодня он будет опрошен также по этому вопросу. И если у него не будет каких-то документальных опровержений, информация об этом поступит в Министерство внутренних дел для подготовки протокола о коррупции.

Потому что когда чиновник получает любые услуги, за которые, например, 100 тысяч гривен платит кто-то другой, - это называется неправомерная выгода. Он должен это или показать в декларации как подарок, если это какая-то скидка, или лучше заплатить самому", - рассказал Луценко.

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Ранее народный депутат Борислав Розенблат заявил, что руководитель НАБУ Артем Сытник в 2016-м работал на штаб кандидата в президенты от демократов США Хиллари Клинтон и "сливал" информацию о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он передал журналистам запись телефонного разговора, где человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает о помощи штабу Клинтон. В марте Государственное бюро расследований начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве Сытника в выборы президента США.