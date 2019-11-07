"Говорили доллар будет по 100. Ничего этого не произошло" - Зеленский развеял страшилки о себе

Зеленский говорит, что происходит "большая перезагрузка".

Президент Владимир Зеленский опроверг все страшилки, которые рассказывали о нем перед выборами.

Об этом он заявил в видео Facebook, ездя за рулем авто правительственным кварталом.

"Нам говорили о чем? Хочу всем напомнить. "Смотрите, этот президент не доживет до октября", "это правительство будет существовать два месяца максимум", "доллар будет по 100".

Нам говорили, что все международные партнеры от нас отвернутся. Что ни одного инвестора мы не сможем привлечь в Украину. Ничего из этого не произошло, ничего. Все нормально", - отметил глава государства.

"И еще говорили будет полная эскалация. Слава Богу, что из теории этих политических медиумов не произошло", - добавил он.

Зеленский заявил о "большой перезагрузки", которую назвал "большим риском, но большим плюсом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский анонсирует "серьезные выводы" по "слугам народа"

В проекте бюджета-2020 ко второму чтению средний курс валют составит 27 грн/долл. Прогноз курса доллара сменили на основании обновленного макропрогноза.