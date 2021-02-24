Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом - МИД

Зеленский пообщается с Байденом по телефону. Фото: РБК

Идет подготовка телефонного разговора между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

контакты с новой администрацией США активно развиваются, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

Украинское посольство в Вашингтоне ежедневно поддерживает контакт с Советом национальной безопасности США.

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются... Поэтому взаимодействие уже налажено. И один из вопросов, над которым мы активно работаем - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал министр.

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